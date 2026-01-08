Haberler

Cinayet sonrası tansiyon yükseldi! Polisten halka sert müdahale

Cinayet sonrası tansiyon yükseldi! Polisten halka sert müdahale
ABD'de 37 yaşındaki Renee Good'un Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisi tarafından öldürülmesinin ardından olay yerinde tansiyon yükseldi. Vatandaşların ulu orta işlenen cinayete tepki göstermesi üzerine polis silahına sarıldı.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla vurarak öldürdü.

TRUMP'TAN SKANDAL SAVUNMA

Vurulma anına ilişkin görüntüler büyük infial yaratırken, ABD Başkanı Donald Trump ise Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin, bir ABD vatandaşını silahla vurarak öldürdüğü olayın "nefsi müdafaa" olduğunu savundu.

TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ

Öte yandan polisin cinayet işlediği bölgede vatandaşlar ile görevliler arasında tansiyon bir anda yükseldi. Polis ekipleri kendilerine tepki gösteren vatandaşlara gazla müdahale ederken, yer yer kavgaların yaşandığı da görüldü.

NE OLDU?

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonları ile kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda, söz konusu sürücü kadının yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görüldü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan sürücü kadına, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafe 3 el ateş ettiği dikkati çekti. Olayı kaydeden vatandaşlar, ICE polislerine "utanın, utanın" şeklinde bağırarak şiddetle tepki gösterirken, yol kenarına park etmiş araçlara çarparak duran kurbana ilk yardım müdahalesinde bulunulmaya çalışıldığı izlendi. CNN'e konuşan kaynaklara göre, Trump yönetimi, göçmenlikle mücadele için Minneapolis kentinde yaklaşık 2 bin civarında ICE polisini konuşlandırmış bulunuyor.

Erdem Aksoy
