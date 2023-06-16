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Cinayet ihbarı üzerine olay yerine giden polis şişme bebek buldu

Cinayet ihbarı üzerine olay yerine giden polis şişme bebek buldu

Dünya Haberleri

Texas'ta, bir ikamet alanında parçalanmış bir "ceset" ihbarı üzerine polis olay yerine hızla ulaştı, ancak aslında bir şişme bebek olduğu ortaya çıktı.

Texas parçalanmış bir "ceset"ihbarı üzerine polis hızla olay yerine gitti, ancak insan cesedi sanılan nesnenin aslında bir şişme bebek olduğunu ortaya çıktı.

Cinayet ihbarı üzerine olay yerine giden polis şişme bebek buldu

Polis, bir "ölü kadının bulunduğu"ihbarı üzerineTexas'taki bir konuta çağrıldı. Ancak "yakın inceleme sonucunda" yetkililer, bunun bir şişme bebek olduğunu tespit etti.

Silikon bebek, pembe bir sütyen ve iç çamaşırı giydirilmiş şekilde bulundu ve başı ile uzuvları çıkarılmış haldeydi. Bu durum, şişme bebeği bulanlar ve olay yerindeki polisler bir kadının korkunç bir cinayete kurban gittiğini düşündü.

Polis yetkilileri, bölgede bir çok cinayet işlendiği için sürekli cinayet ihbarı aldıklarını geçen hafta bir kadın cesedinin parçalanmış şekilde yol kenarına atıldığını söyledi.

Polis, ayrıca bir çok asılsız cinayet ihbarı aldıklarını söyledi.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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