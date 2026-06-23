Çin yeni haberleşme teknolojisi uydusunu uzaya gönderdi

ÇİN, Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan yeni bir haberleşme teknolojisi deney uydusunu uzaya gönderdi.

Çin'in, Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan yeni bir haberleşme teknolojisi deney uydusunu uzaya fırlattığı bildirildi. 'SY-26A' uydusunun, Pekin saatiyle bugün 10.10'da 'Uzun Yürüyüş-7A' taşıyıcı roketiyle uzaya gönderildiği ve önceden belirlenen yörüngesine yerleştiği aktarıldı. 'SY-26A' uydusunun esas olarak uydu haberleşmesi, yayıncılık, veri iletimi ve ilgili teknolojilerin test edilmesi ile doğrulanması amacıyla kullanılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı