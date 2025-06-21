Çin, Xichang'dan Yeni Uydu Fırlattı

Çin, Xichang'dan Yeni Uydu Fırlattı
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Çin, Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Chinasat-9C adlı yeni bir uyduyu Uzun Yürüyüş-3B roketi ile başarılı bir şekilde uzaya gönderdi.

ÇİN, Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu gönderdi.

Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketiyle dün yerel saatle 20.37'de fırlatılan Chinasat-9C adlı uydunun belirlenen yörüngesine başarıyla girdiği aktarıldı. Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 582'nci uçuşu oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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