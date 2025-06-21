Çin, Xichang'dan Yeni Uydu Fırlattı
Çin, Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Chinasat-9C adlı yeni bir uyduyu Uzun Yürüyüş-3B roketi ile başarılı bir şekilde uzaya gönderdi.
ÇİN, Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu gönderdi.
Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketiyle dün yerel saatle 20.37'de fırlatılan Chinasat-9C adlı uydunun belirlenen yörüngesine başarıyla girdiği aktarıldı. Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 582'nci uçuşu oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya