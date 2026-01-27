Haberler

Çin ve Rusya savunma bakanları görüştü

Çin ve Rusya savunma bakanları görüştü
Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Rus mevkidaşı Andrey Belousov ile video konferansla görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik iş birliği ve ortaklık konularında mutabakatların hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

ÇİN Savunma Bakanı Dong Jun, Rus mevkidaşı Andrey Belousov ile video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Çin Savunma Bakanı Dong Jun, bugün Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile video konferans yoluyla görüştü. Dong, bu yılın Çin ile Rusya arasında stratejik iş birliği ve ortaklık ilişkisinin tesisinin 30'uncu yılı ve Çin-Rusya İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın imzalanmasının da 25'inci yılı olduğunu kaydetti. Dong, iki ülke liderleri arasında varılan mutabakatları hayata geçirmek, stratejik iş birliğini güçlendirmek, iletişim mekanizmalarını geliştirmek, çeşitli risk ve tehditlere karşı koyma kapasitelerini artırmak ve küresel güvenlik ile istikrara katkı sağlamak için Rusya ile beraber çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Belousov da Çin ile Rus orduları arasındaki stratejik iş birliğini güçlendireceklerini ve ortak operasyonlar ile personel eğitimi gibi alanlarda pratik iş birliğini derinleştireceklerini bildirdi.

