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Çin ve Rusya’nın ortak deniz devriyesi tamamlandı

Çin ve Rusya’nın ortak deniz devriyesi tamamlandı
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ÇİN ve Rusya donanmalarına ait ortak deniz devriyesi, Rusya’nın Vladivostok kentinde sona erdi.

ÇİN ve Rusya donanmalarına ait ortak deniz devriyesi, Rusya'nın Vladivostok kentinde sona erdi.

Çin ve Rusya donanmalarına ait dört geminin katılımıyla gerçekleştirilen ortak deniz devriyesi, bugün Rusya'nın Vladivostok kentinde sona erdi. Çin'in Shandong eyaletine bağlı Qingdao kentinden 13 Temmuz'da yola çıkan iki ülkenin savaş gemileri, Miyako Boğazı, Iturup Boğazı ve Soya Boğazı'ndan geçerek Batı Pasifik Okyanusu, Okhotsk Denizi ile Japon Denizi'nde ortak devriye görevi icra etti. Görev süresince, helikopterlerin gemilere karşılıklı inişi, ortak terörle mücadele, insani yardım ve devriye gemisiyle durdurup arama gibi konularda çeşitli tatbikatlar yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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