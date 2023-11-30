Çin ve Rusya, Henry Kissinger için taziye mesajı yayımladı

Çin'in ABD Büyükelçisi Xie Feng ve Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, 100 yaşında hayatını kaybeden eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger için taziye mesajı yayımladı.

Çin'in ABD Büyükelçisi Feng, yayımladığı taziye mesajında, "Dr. Kissinger'ın 100 yaşında vefat ettiğini öğrendiğimde derinden sarsıldım ve üzüldüm. Nancy ve ailesine en derin taziyelerimi sunuyorum. Bu hem ülkelerimiz hem de dünya için muazzam bir kayıptır. Tarih, bu asırlık insanın Çin-ABD ilişkilerine yaptığı katkıları hatırlayacak ve kendisi Çin halkının kalbinde çok değerli eski bir dost olarak daima canlı kalacaktır" dedi.

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev ise "Henry Kissinger hayatını kaybetti. Uzun yıllar boyunca ülkesine sadakatle hizmet etti. Aynı zamanda gerçekleri göz önünde bulunduran bir pragmatistti ve sadece ABD dış politika kurallarını takip etmekle kalmadı. Artık ABD yönetiminde ve Batı dünyasında onun gibi insanların izine bile rastlanmıyor. Huzur içinde yat" ifadelerini kullandı.