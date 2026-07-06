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Çin ve Rusya'nın 'Deniz Ortaklığı-2026' askeri tatbikatı başladı

Çin ve Rusya'nın 'Deniz Ortaklığı-2026' askeri tatbikatı başladı
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Çin ve Rusya deniz kuvvetleri, 'Deniz Ortaklığı-2026' adlı ortak askeri tatbikata Qingdao'da başladı. Tatbikatta ortak keşif, hava ve füze savunma eğitimleri ile gerçek mühimmat atışları yapılacak.

ÇİN ve Rusya deniz kuvvetlerinin ortaklaşa düzenlediği 'Deniz Ortaklığı-2026' askeri tatbikatının başladığı bildirildi.

Çin ve Rusya deniz kuvvetlerinin ortaklaşa düzenlediği 'Deniz Ortaklığı-2026' askeri tatbikatı bugün Çin'in doğusundaki Qingdao kentindeki askeri limanda başladı. Çin basını, tatbikat kapsamında ortak bir karargah kurularak, iki ülkenin deniz kuvvetlerinden karma birlikler oluşturulduğunu duyurdu. Kuvvet toplanması, liman planlaması ve deniz tatbikatı olmak üzere üç aşamada icra edilecek tatbikatın açılış töreninin ardından, iki ülkenin deniz kuvvetlerinin müşterek komuta ve taktik koordinasyon çalışmaları yürüttüğü kaydedildi. İlerleyen günlerde tatbikata katılan savaş gemilerinin, Qingdao açıklarındaki deniz ve hava sahasına geçerek ortak keşif, hava ve füze savunma gibi konularda gerçek mühimmat atışlarının yapılacağı eğitimler icra edeceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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