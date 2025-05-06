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Çin ve Avrupa Parlamentosu Arasında İletişim Kısıtlamaları Kaldırıldı

Çin ve Avrupa Parlamentosu Arasında İletişim Kısıtlamaları Kaldırıldı
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin ile Avrupa Parlamentosu arasındaki iletişim kısıtlamalarının tamamen kaldırıldığını duyurdu. Bu adımın iki taraf arasındaki ilişkileri canlandıracağı ve iş birliğini artıracağı umut ediliyor.

ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin ile Avrupa Parlamentosu arasındaki karşılıklı iletişim kısıtlamalarının tamamen kaldırıldığını duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bugün düzenlediği basın toplantısında, son birkaç yıl içinde Çin ile Avrupa Parlamentosu'nun yasama organları arasında sorun yaşandığını belirtti. Lin, mevcut uluslararası koşullar altında, iki tarafın da Çin-AB diyalog ve iş birliğini artırmanın önemini kabul ettiğini bildirdi. Bu çerçevede, Çin ile Avrupa Parlamentosu arasındaki iletişim kısıtlamalarının tamamen kaldırılması yönünde karşılıklı mutabakata varıldığını açıklayan sözcü, bu adımın iki taraf arasındaki ilişkileri yeniden canlandıracağına inandıklarını kaydetti.

Lin, alınan kararın yalnızca resmi temasların yeniden başlamasını değil, aynı zamanda karşılıklı anlayışın güçlendirilmesi, iletişimin derinleştirilmesi ve Çin-AB ilişkilerinin istikrarlı şekilde gelişmesine yeni ivme kazandırmasını beklediklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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