Haberler

Çin, Shenzhou-20 Astronotlarının Dönüş Görevinde İlerleme Kaydediyor

Çin, Shenzhou-20 Astronotlarının Dönüş Görevinde İlerleme Kaydediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-20 astronotlarının dönüş görevinin planlandığı gibi ilerlediğini ve acil durum müdahalesi için önlemler alındığını bildirdi. Mürettebat, yörüngede bilimsel deneyler yürütmeye devam ediyor.

ÇİN, Shenzhou-20 astronotlarının Dünya'ya dönüş görevinin, planladığı şekilde ilerlediğini açıkladı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-20 astronotlarının dönüş görevinin ertelenmesinden sonra acil durum müdahalesi planı ve önlemlerinin devreye alındığını bildirdi. Mürettebat için geri dönüş uygulama planının incelenmesi amacıyla Shenzhou-20 insanlı uzay aracının kapsamlı bir simülasyon analizi, testi ve güvenlik değerlendirmesinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada uzay istasyonu kombinasyonunun operasyonlarını normal şekilde sürdürdüğü ve iki uzay aracının mürettebatının yörüngede kalmasını destekleme kapasitesine sahip olduğu kaydedildi. İstasyondaki çalışmalarını ve yaşamlarını normal şekilde sürdüren Shenzhou-20 mürettebatının, Shenzhou-21 mürettebatıyla yörüngede bilimsel deneyler gerçekleştirdiği de aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Büyükçekmece'de aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı

Aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı
5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, annesi için tek ihtimal üzerinde duruluyor

Küçük Osman ölü bulundu, annesi için tek ihtimal üzerinde duruluyor
Bakanlık o markayı ifşa etti! Çayda gıda boyası tespit edildi

Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! İçtiğimiz çaylardan gıda boyası çıktı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Survivor 2026 kadrosuna beşinci ünlü isim dahil oldu

Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor kadrosunda
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Jennifer Lawrence, en sinir olduğu Kardashian ailesi üyesini açıkladı

Lawrence'den Kardashıan ailesi hakkında şaşırtan itiraf
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler

Ülkenin başkentinde mahkeme salonunu kan gölüne çevirdiler
Bakanlık'tan restoran ve kafelere yeni fiyat etiketi düzenlemesine ilişkin uyarı

Restoran ve kafelerde yeni dönem! Bakanlık işletmeleri yazıyla uyardı
Bandırma açıklarında demirleyen gemide skandal: İnekler susuzluktan boruları yaladı

Utanç tablosu Türkiye'den! Susuzluktan boruları yaladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.