Çin, Shenzhou-20 Astronotlarının Dönüş Görevinde İlerleme Kaydediyor

ÇİN, Shenzhou-20 astronotlarının Dünya'ya dönüş görevinin, planladığı şekilde ilerlediğini açıkladı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-20 astronotlarının dönüş görevinin ertelenmesinden sonra acil durum müdahalesi planı ve önlemlerinin devreye alındığını bildirdi. Mürettebat için geri dönüş uygulama planının incelenmesi amacıyla Shenzhou-20 insanlı uzay aracının kapsamlı bir simülasyon analizi, testi ve güvenlik değerlendirmesinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada uzay istasyonu kombinasyonunun operasyonlarını normal şekilde sürdürdüğü ve iki uzay aracının mürettebatının yörüngede kalmasını destekleme kapasitesine sahip olduğu kaydedildi. İstasyondaki çalışmalarını ve yaşamlarını normal şekilde sürdüren Shenzhou-20 mürettebatının, Shenzhou-21 mürettebatıyla yörüngede bilimsel deneyler gerçekleştirdiği de aktarıldı.