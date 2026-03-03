Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 4. gününde tüm şiddetiyle devam ederken Çin, İran'a CM-302 süpersonik gemisavar füzeleri tedarik edeceğine yönelik haberleri yalanladı. Pekin, "rapor doğru değil" diyerek iddiaları reddetti.

"SÖZ KONUSU RAPOR DOĞRU DEĞİL"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning basın toplantısında, İran'ın Çin'den CM-302 satın almaya yakın olduğuna yönelik dış basın haberleri sorulunca "Rapor doğru değil" yanıtını verdi. Mao, Çin'in "uluslararası yükümlülüklerine uyduğunu" vurguladı ve "dezenformasyonun yayılmasına" karşı çıktı.

İDDİALAR NEYE DAYANIYORDU

Son günlerde bazı uluslararası haberlerde, İran'ın Çin yapımı CM-302 süpersonik gemisavar füzelerini almak için görüşmeler yürüttüğü ve anlaşmanın "sona yaklaştığı" öne sürülmüştü.

CM-302 NEDİR, NEDEN ÖNEMLİ?

CM-302, Çin'in YJ-12 ailesinin ihracat versiyonu olarak anılıyor ve deniz hedeflerine karşı yüksek hızda taarruz kabiliyetiyle öne çıkıyor. Böyle bir sistemin İran'a olası transferi iddiası, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki deniz güvenliği dengeleri açısından dikkat çekmişti