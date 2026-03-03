Haberler

Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı

Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı Haber Videosunu İzle
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orta Doğu'da gerilim sürerken İran'ın Çin'den CM-302 süpersonik gemisavar füzeleri satın alacağı yönündeki iddialar gündeme geldi. Ancak Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning basın toplantısında, İran'ın Çin'den CM-302 satın almaya yakın olduğuna yönelik dış basın haberleri sorulunca "Rapor doğru değil" yanıtını verdi.

  • Çin, İran'a CM-302 süpersonik gemisavar füzeleri tedarik edeceğine yönelik haberleri yalanladı.
  • Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, İran'ın Çin'den CM-302 satın almaya yakın olduğuna yönelik raporun doğru olmadığını belirtti.
  • CM-302, Çin'in YJ-12 ailesinin ihracat versiyonu olarak bilinen ve deniz hedeflerine karşı yüksek hızda taarruz kabiliyeti olan bir füzedir.

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 4. gününde tüm şiddetiyle devam ederken Çin, İran'a CM-302 süpersonik gemisavar füzeleri tedarik edeceğine yönelik haberleri yalanladı. Pekin, "rapor doğru değil" diyerek iddiaları reddetti.

"SÖZ KONUSU RAPOR DOĞRU DEĞİL"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning basın toplantısında, İran'ın Çin'den CM-302 satın almaya yakın olduğuna yönelik dış basın haberleri sorulunca "Rapor doğru değil" yanıtını verdi. Mao, Çin'in "uluslararası yükümlülüklerine uyduğunu" vurguladı ve "dezenformasyonun yayılmasına" karşı çıktı.

İDDİALAR NEYE DAYANIYORDU

Son günlerde bazı uluslararası haberlerde, İran'ın Çin yapımı CM-302 süpersonik gemisavar füzelerini almak için görüşmeler yürüttüğü ve anlaşmanın "sona yaklaştığı" öne sürülmüştü.

CM-302 NEDİR, NEDEN ÖNEMLİ?

CM-302, Çin'in YJ-12 ailesinin ihracat versiyonu olarak anılıyor ve deniz hedeflerine karşı yüksek hızda taarruz kabiliyetiyle öne çıkıyor. Böyle bir sistemin İran'a olası transferi iddiası, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki deniz güvenliği dengeleri açısından dikkat çekmişti

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları netleşti
İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDüsünür:

Ver gitsin iste ne olacak

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdelil_deniz1:

rusya cin kuzey korede destek verseydl israil dlye blr yer kalmazdi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: Dubai'de ABD askerlerinin toplandığı yeri vurduk, 40 tanesi öldü

İran'dan ABD'yi sarsacak açıklama: Dubai'de vurduk, onlarcası öldü
İranlı genç kızdan Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlayan hemcinsine sert yanıt

İkisi de İranlı! Rejim yanlısından rejim karşıtına sert yanıt
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu

Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
İran'ı neden vurduklarını açıklayan Netanyahu: Biz iyi adamlarız

On binlerce insanın katilinden pes dedirten savunma
Fenerbahçe taraftarı Afrika'da kurban kestirdi

Yok artık daha neler! Fener taraftarından viral olan hareket
İran: Dubai'de ABD askerlerinin toplandığı yeri vurduk, 40 tanesi öldü

İran'dan ABD'yi sarsacak açıklama: Dubai'de vurduk, onlarcası öldü
İranlı genç kızdan Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlayan hemcinsine sert yanıt

İkisi de İranlı! Rejim yanlısından rejim karşıtına sert yanıt
Düşen savaş uçağından kurtulan ABD askerinin yanına koştu, teşekkür etti

Düşen uçaktan kurtulan ABD askerinin yanına koşup bakın ne yaptı