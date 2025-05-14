Çin, Rusya-Ukrayna Görüşmeleri İçin Elverişli Koşulların Yaratılması Gerektiğini Vurguladı

ÇİN Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmeler için elverişli koşulların yaratılması gerektiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian basın toplantısında Rusya-Ukrayna görüşmesine ilişkin bir soruyu yanıtladı. Sözcü Lin, "Şunu vurgulamak isterim ki; Çin, Rusya-Ukrayna çatışmasının patlak verdiği ilk günden bu yana barışçıl görüşmeleri teşvik etmekte ısrar ederek, krizin diyalog yoluyla çözülmesini destekleyip, tüm tarafların Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılması için elverişli koşullar yaratması gerektiğinin altını çiziyor. Çin'in bu duruşu hep tutarlı ve net olarak sürmektedir" ifadelerini kullandı.