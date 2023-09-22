Çin-Kamboçya Ortak İnsani Kurtarma Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

Çin-Kamboçya 'Barış Meleği 2023' ortak insani yardım tatbikatı, Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'deki Kamboçya Kraliyet Ordusu Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda başarıyla sona erdi. İki ordunun askerleri, afet bölgesi arama ve kurtarma çalışmaları, tedavi ve hastalık önleme çalışmaları gerçekleştirdi. Tatbikatta üstün başarı gösteren askerlere sertifika verildi ve Çin ordusu, Kamboçya Kraliyet Ordusu'na ilaç ve tıbbi malzeme bağışında bulundu.

1. Ortak insani kurtarma tatbikatından çeşitli görüntüler

2. Çinli gözlem grubunun temsilcisi Wang Shuqian'ın çeşitli görüntüleri

3. Kamboçya Savunma Bakanı Tea Seiha'nın konuşmasından çeşitli görüntüler

4. Üstün başarı gösteren askerlere sertifika verilmesinin çeşitli görüntüleri

5. Kamboçya'ya tıbbi malzeme tesliminden çeşitli görüntüler

6. Etkinliklerden çeşitli görüntüler

Çin-Kamboçya "Barış Meleği 2023" ortak insani yardım tatbikatı, Perşembe günü Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'deki Kamboçya Kraliyet Ordusu Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda başarıyla sona erdi.

Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Tea Seiha, Çinli gözlem grubunun lideri Wang Shuqian ve Kamboçya'daki yabancı ülkelerin askeri ataşeleri, iki ordunun ortak bir insani kurtarma tatbikatı gerçekleştirdiği kapanış törenine katıldı.

İki ordunun askerleri, ortak tatbikat kapsamında afet bölgesi arama ve kurtarma çalışmaları yürüttü, yaralı ve hastaları tedavi etti ve bulaşıcı hastalık önleme ve kontrol çalışması yaptı.

Etkinlikte konuşan Seiha, ortak tatbikatın iki ordu arasındaki dayanışma ve işbirliği ile iki halk arasındaki dostluk için yeni bir başlangıç noktası olduğunu; ayrıca iki ülkenin kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığı geliştirmesi ve müşterek geleceğe sahip bir topluluk inşa etmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Wang ise ortak insani yardım tatbikatının Çin ile Kamboçya arasındaki tatbiki etkileşimi teşvik etmede bir dönüm noktası ve iki ülke arasındaki derin dostluğun yeni bir tezahürü olduğunu ifade etti.

Wang, "İki ordu arasında sağlık hizmetleri konusundaki derinlemesine etkileşim, ortaklaşa uluslararası insani tıbbi kurtarma operasyonları yürütme kabiliyetlerini artırdı" dedi.

Tatbikatta üstün başarı sergileyen her iki orduya mensup subay ve askerlere, kapanış töreninde Kamboçya Milli Savunma Bakanlığı tarafından onur sertifikaları verildi.

Etkinlikte Çin ordusu, Kamboçya Kraliyet Ordusu'na ilaç ve tıbbi malzeme bağışında bulundu.

16 Eylül'de başlayan ortak tatbikatta iki ordudan 700'i aşkın birlik görev alırken, Y-20 nakliye uçağı, Y-9 ambulans uçağı, dezenfeksiyon drone'ları, negatif basınçlı ambulanslar ve çadır hastaneler de dahil olmak üzere 1.000 setten fazla ekipman kullanıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Punom Pen'den bildiriyor. (XHTV)