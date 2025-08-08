Çin, İsrail'in Gazze Planına İlişkin Endişelerini Dile Getirdi

Çin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin işgali yönündeki kararından derin endişe duyduğunu, ateşkes çağrısında bulundu ve uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

ÇİN Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin Gazze kentinin işgal altına alınması yönündeki kararından endişe duyduklarını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, İsrail Güvenlik Kabinesi'nde onaylanan İsrail ordusunun Gazze'nin kontrolünü ele geçirme planına tepki gösterildi. İsrail'in bu kararından derin endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, Filistin halkına ait olan Gazze'nin, Filistin topraklarının bölünmez bir parçası olduğu belirtilerek, "Gazze'deki insani krizi hafifletmenin ve tutuklu rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamanın doğru yolu derhal ateşkestir. Gazze ihtilafının tamamen çözülmesinin anahtarı da ateşkeste yatıyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Çin'in, Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması, insani felaketin sona erdirilmesi, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ile Filistin meselesinin kapsamlı, adil ve kalıcı şekilde çözülmesi için uluslararası toplumla çalışmaya hazır olduğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
