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Çin, İsrail'in BM Barış Gücü'ne Saldırısını Kınadı

Çin, İsrail'in BM Barış Gücü'ne Saldırısını Kınadı
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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne yönelik saldırısını kınadı ve güvenlik önlemlerinin arttırılacağını açıkladı. Wu Qian, saldırının kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını ve sorumluların hesap vermesini talep etti.

Çin, İsrail'in BM Barış Gücü'ne yönelik saldırısını kınadı.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) güvenliğini sağlamak için Çin'in daha sıkı güvenlik önlemleri aldığını bildirdi. Wu, İsrail'in BM Barış Gücü'ne yönelik saldırısını kınayarak, UNIFIL'nin BM Güvenlik Konseyi yetkisiyle barış görevini sürdürdüğünü belirtti.

Wu, Çin'in İsrail ordusunun UNIFIL'e yönelik saldırısından ciddi endişe duyduğunu ve şiddetle kınadığını söyleyerek, BM Barış Gücü'ne yönelik her türlü saldırıya karşı çıktıklarını ifade etti. Olayın kapsamlı şekilde soruşturulmasını ve sorumlulardan hesap sorulmasını talep ettiklerini aktaran Wu Qian, "İlgili tarafları böyle bir olayın tekrar yaşanmasını önlemek için gerekli adımlar atmaya çağırıyoruz. Çatışmaya dahil olan taraflar, UNIFIL'in güvenliğini sağlamalıdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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