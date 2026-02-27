Haberler

Çin'den İran'daki vatandaşlarına 'acil' tahliye uyarısı

Çin'den İran'daki vatandaşlarına 'acil' tahliye uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, ABD'nin askeri müdahale tehdidi nedeniyle İran'daki güvenlik risklerinin artması dolayısıyla vatandaşlarına acil olarak ülkeden ayrılmaları çağrısında bulundu.

ÇİN, ABD'nin askeri müdahale tehdidi altındaki İran'daki güvenlik risklerinin artması nedeniyle vatandaşlarına ülkeyi en kısa sürede terk etmeleri uyarısında bulundu.

Çin'in İran'daki Büyükelçiliği ve Başkonsoloslukları tarafından yayımlanan resmi duyuruda, İran'ın dış güvenlik risklerinin son dönemde ciddi şekilde tırmandığı belirtildi. Pekin yönetimi, İran'da bulunan Çin vatandaşlarından güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkarmalarını ve mümkün olan en kısa sürede ülkeden ayrılmalarını istedi.

Yayımlanan uyarıda, Çin vatandaşlarına İran'a seyahat etmekten tamamen kaçınmaları tavsiye edilirken, halihazırda ülkede bulunanların tahliye planlarını uygulamaya koymaları talep edildi. Çin'in İran ve komşu ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerinin, vatandaşlarına ticari uçuşlar ve kara yoluyla transferler konusunda gerekli desteği sağlayacağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis istemi

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş dahil 34 kişi hakkında iddianame
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin

ABD'den İsrail'deki vatandaşlarına uyarı: Ülkeyi bugün terk edin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu

60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu! Bilim dünyası şokta
Tunceli'de kar kalınlığı insan boyunu aştı

Bir ilde kar kalınlığı insan boyunu aştı! Vatandaşlar kolları sıvadı
Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti

Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı

İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı
Manchester United'ın kovduğu Amorim bayram edecek

Aldığı haberle kovulduğuna gram üzülmeyecek