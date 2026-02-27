Çin'den İran'daki vatandaşlarına 'acil' tahliye uyarısı

ÇİN, ABD'nin askeri müdahale tehdidi altındaki İran'daki güvenlik risklerinin artması nedeniyle vatandaşlarına ülkeyi en kısa sürede terk etmeleri uyarısında bulundu.

Çin'in İran'daki Büyükelçiliği ve Başkonsoloslukları tarafından yayımlanan resmi duyuruda, İran'ın dış güvenlik risklerinin son dönemde ciddi şekilde tırmandığı belirtildi. Pekin yönetimi, İran'da bulunan Çin vatandaşlarından güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkarmalarını ve mümkün olan en kısa sürede ülkeden ayrılmalarını istedi.

Yayımlanan uyarıda, Çin vatandaşlarına İran'a seyahat etmekten tamamen kaçınmaları tavsiye edilirken, halihazırda ülkede bulunanların tahliye planlarını uygulamaya koymaları talep edildi. Çin'in İran ve komşu ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerinin, vatandaşlarına ticari uçuşlar ve kara yoluyla transferler konusunda gerekli desteği sağlayacağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı