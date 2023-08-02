Çin'in Zhejiang eyaleti Khanun Tayfunu için hazırlıklarını yaptı
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Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde, ülkenin doğu kıyılarına yaklaşan Khanun Tayfunu'na karşı önleyici tedbirler alındı. Meteoroloji uzmanları, tayfunun etkisiyle Zhejiang eyaletinin kıyı bölgelerini Perşembe'ye kadar fırtına gelgitlerinin vurmasını bekliyor. Eyalette şu ana kadar 190.000'den fazla insan daha güvenli bölgelere yerleştirilirken, 60 deniz seferi güzergahının yanı sıra denizle ilgili 260 proje geçici olarak durduruldu. Zhejiang'daki sel kontrolü ve kuraklıkla mücadele merkezine göre 14.000'den fazla kurtarma görevlisi bölgede hazır bekliyor.
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HABER: Çin'in Zhejiang eyaleti Khanun Tayfunu için hazırlıklarını yaptı
TARİH: 2 Ağustos 2023
UZUNLUK: 00: 00: 43
ÇEKİM LİSTESİ:
1. Çin'in Zhejiang eyaletindeki balıkçı teknelerinden çeşitli görüntüler
2. SES (Çince): ZHU ZIFA, Shitang Kasabası Balıkçılık ve Tarım Ofisi Müdür Yardımcısı
3. Çin'in Zhejiang eyaletindeki balıkçı teknelerinden çeşitli görüntüler
HABERİN İÇERİĞİ:
Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde, ülkenin doğu kıyılarına yaklaşan Khanun Tayfunu'na karşı önleyici tedbirler alındı.
Meteoroloji uzmanları, tayfunun etkisiyle Zhejiang eyaletinin kıyı bölgelerini Perşembe'ye kadar fırtına gelgitlerinin vurmasını bekliyor.
Eyalette şu ana kadar 190.000'den fazla insan daha güvenli bölgelere yerleştirilirken, 60 deniz seferi güzergahının yanı sıra denizle ilgili 260 proje geçici olarak durduruldu.
SES (Çince): ZHU ZIFA, Shitang Kasabası Balıkçılık ve Tarım Ofisi Müdür Yardımcısı:
"Tüm balıkçı tekneleri dikkatle demirledi ve rıhtımda hizalandı."
Zhejiang'daki sel kontrolü ve kuraklıkla mücadele merkezine göre 14.000'den fazla kurtarma görevlisi bölgede hazır bekliyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wenling'den bildiriyor. (XHTV)