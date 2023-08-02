Çin'in Zhejiang eyaleti Khanun Tayfunu için hazırlıklarını yaptı

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde, ülkenin doğu kıyılarına yaklaşan Khanun Tayfunu'na karşı önleyici tedbirler alındı. Meteoroloji uzmanları, tayfunun etkisiyle Zhejiang eyaletinin kıyı bölgelerini Perşembe'ye kadar fırtına gelgitlerinin vurmasını bekliyor. Eyalette şu ana kadar 190.000'den fazla insan daha güvenli bölgelere yerleştirilirken, 60 deniz seferi güzergahının yanı sıra denizle ilgili 260 proje geçici olarak durduruldu. Zhejiang'daki sel kontrolü ve kuraklıkla mücadele merkezine göre 14.000'den fazla kurtarma görevlisi bölgede hazır bekliyor.