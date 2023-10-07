Çin'in Tibet bölgesindeki Forum'da işbirliği açıklandı

Çin'in Tibet bölgesinde düzenlenen Trans-Himalaya Uluslararası İşbirliği Forumu'nda, uluslararası işbirliğini derinleştirme amacıyla Nyingchi İnisiyatifi açıklandı. İnisiyatifte, ekolojik işbirliği, kalkınma işbirliği ve kültürel diyalog gibi konular ele alındı.

1. Forum mekanının çeşitli görüntüleri

2. Çin'in Tibet bölgesinden çeşitli görüntüler

3. Çin Xizang (Tibet) Trans-Himalaya Uluslararası İşbirliği Forumu'nda ülkenin güneybatısındaki Nyingchi'de Perşembe günü Trans-Himalaya bölgesindeki uluslararası işbirliğini derinleştirme amacıyla Nyingchi İnisiyatifi açıklandı.

Belgede, "insan ve doğa uyumunu teşvik etme, işbirliği ve kalkınmanın faydalarını paylaşma" temasıyla düzenlenen forumda katılımcı tarafların, eko-çevre, kalkınma işbirliği ve halklar arası etkileşimler hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunulduğu ve geniş bir uzlaşıya erişildiği belirtildi.

İnisiyatifte Çin, uluslararası ekolojik işbirliğini derinleştirme ve insanla doğa arasındaki uyumu teşvik etme, uluslararası kalkınma işbirliğini güçlendirme ve kalkınma sonuçlarını paylaşma, halklar arası ve kültürel diyalog ile etkileşimi teşvik etme ve dünya medeniyetlerinin çeşitliliğini koruma, uluslararası barış ve güvenliği sürdürme ve küresel yönetişim sistemini iyileştirme önerisinde bulundu.

Trans-Himalaya bölgesinin, büyük bir nüfus, farklı medeniyetler ve büyük ekolojik çeşitlilikle öne çıktığının belirtildiği inisiyatifte, bölgenin kalkınmasının tüm dünyadaki insanların refahı açısından kritik önemde olduğu ifade edildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lhasa'dan bildiriyor. (XHTV)