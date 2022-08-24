Kuraklık yüzünden su seviyesi düşünce 90 yılda inşa edilen Buda heykeli görünür hale geldi
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Çin'in Yangzte Nehri üzerinde bulunan Buda heykeli, su seviyesinin düşmesi sonucu görünür hale geldi. 90 yılda inşa edildiği öğrenilen heykele turistler büyük ilgi gösteriyor.
Çin'de Yangtze Nehri'nin üç kolunda kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştü. Yaşanan bu durum sonucu UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Leshan Dev Budası'nın kaide bölümü görünür hale geldi.
90 YILDA İNŞA EDİLDİ
Leshan Dağı'nda, Minjiang, Qingyi ve Dadu olmak üzere birleşen üç nehre bakan bir noktada yer alan Buda heykeli, Tang Hanedanlığı döneminde (618-907), 713 yılında başlanarak 90 yılı aşkın bir sürede inşa edildi.
ÇİN'İN BELLİ BÖLGELERİNDE KURAKLIK HAKİM
Öte yandan Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi'nin aktardığına göre Jiangsu, Anhui, Henan, Hubei, Zhejiang, Fujian, Jiangxi, Hunan, Guizhou, Chongqing, Sichuan, Shaanxi, Gansu ve Tibet'in bazı kesimleri orta ve şiddetli kuraklıklardan etkileniyor.