Çin'in Shenzhou-15 Uzay Aracı Mürettebatı Güvenli Şekilde Dünya'ya Döndü

Çin'in Shenzhou-15 uzay aracındaki üç astronot, altı aylık uzay istasyonu görevlerini tamamladıktan sonra güvenli şekilde Dünya'ya döndü. Astronotların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde Dongfeng iniş alanına inen Shenzhou-15 mürettebatlı uzay aracının dönüş kapsülünden çıkan astronot Fei Junlong, 4 Haziran 2023. (Fotoğraf: He Shuchen/Xinhua)

JİUQUAN, 4 Haziran (Xinhua) -- Shenzhou-15 mürettebatlı uzay aracındaki üç Çinli astronot, altı aylık uzay istasyonu görevlerini tamamladıktan sonra Pazar günü güvenli şekilde Dünya'ya döndü.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre Shenzhou-15'in astronotları Fei Junlong, Deng Qingming ve Zhang Lu'yu taşıyan dönüş kapsülü, Beijing saati ile 06.33'te Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Dongfeng iniş alanına indi.

Ajans, astronotların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve Shenzhou-15 insanlı misyonunun başarılı olduğunu duyurdu.

Astronotlar yer çalışanları tarafından taşınarak kapsülün önündeki sandalyelere oturtuldu.

Daha önce de Ekim 2005'te Çin'in ikinci mürettebatlı uzay misyonu Shenzhou-6'ya katılmış olan misyon komutanı Fei, "Planlanan bütün görevleri tamamladık ve ana vatana döndüğümüz için kendimizi iyi hissediyoruz" dedi.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde Dongfeng iniş alanına inen Shenzhou-15 mürettebatlı uzay aracının dönüş kapsülünden çıkan astronot Deng Qingming, 4 Haziran 2023. (Fotoğraf: Li Zhipeng/Xinhua)

25 yıllık hazırlık sürecinin ardından nihayet uzaya gitme şansı bulan Deng ise tüm ülke halkının desteği ve cesaretlendirmesi için müteşekkir olduğunu söyledi.

Deng, "Her zaman hayallerin ve azmin gücüne inandım. Kaç yaşında olursam olayım, milletime hizmet etmekten çok mutluyum" dedi.

Çin'in ikinci grup astronotlarından Zhang de "Şu anda çok heyecanlıyım, uzay istasyonundayken sık sık pencereden bakıp vatanımı ve memleketimi bulmaya çalıştım" dedi.

Zhang, "Vücudumuzun mümkün olan en kısa zamanda Dünya'ya uyum sağlaması için çalışacağız, eğitime yeniden başlayacağız ve gelecekteki uzay görevleri için hazır olacağız" diye konuştu.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde Dongfeng iniş alanına inen Shenzhou-15 mürettebatlı uzay aracının dönüş kapsülünden çıkan astronot Zhang Lu, 4 Haziran 2023. (Fotoğraf: Lian Zhen/Xinhua)

Dönüş kapsülü, uçuş prosedürü uyarınca saat 05.42'de Shenzhou-15'in yörünge kapsülünden ayrıldı.

Dönüş kapsülü indikten kısa süre sonra yer arama ekibi iniş alanına ulaştı. Sağlık personeli astronotların sağlık durumunun iyi olduğunu teyit etti.

Çin, insanlı uzay aracı Shenzhou-15'i 29 Kasım 2022'de fırlatmıştı. Yaş ortalaması açısından Çin'in en yaşlı görev ekibi olan Shenzhou-15 mürettebatı, dört araç dışı görevi başarıyla tamamlayarak, bugüne kadarki tüm Çin mürettebatı arasında en çok araç dışı görev yapan ekip oldu.

Mürettebat, ülkenin uzay istasyonu inşaatının tamamlandığına tanık oldu.