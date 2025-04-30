Çin'in Shanxi Eyaletinde Patlama: 17 Yaralı
Çin'in Shanxi eyaletinde meydana gelen patlamada 17 kişi yaralandı. Olayın ardından yerel saatle 13.30'da yaşanan patlamanın sebebi henüz açıklanmamış durumda.
ÇİN'in Shanxi eyaletinde bir yerleşim yerinde meydana gelen patlamada 17 kişinin yaralandığı bildirildi.
Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bir yerleşim yerinde meydana gelen patlamada 17 kişi yaralandı. Çin medyası, patlamanın Taiyuan kentinde yerel saatle 13.30 sıralarında yaşandığını aktardı. Patlamanın sebebi ise açıklanmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya