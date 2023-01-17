Çin'in nüfusu 1961'den beri ilk kez azaldı

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de bir ilk yaşandı. Ülkenin nüfusu 2022'de 1 milyar 411 milyon 800 bine gerileyerek, 1961'den beri ilk kez azaldı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, 2022 sonunda nüfusun 850 bin kişi azaldığını duyurdu. Buna göre, ülke nüfusu 196'den bu yana ilk kez 1 milyar 411 milyona geriledi. 2021 yılındaki doğum oranı binde 7,52 iken, bu oran 2022 yılında 6,77'ye indi.

ÖLÜM ORANI REKOR KIRDI

Ölüm oranlarında da 1974 yılından bu yana rekor oran görüldü. 2021 yılındaki ölüm oranı binde 7,18'ken; 2022'de binde 7,37 oldu. Uzmanlar, Çin nüfusunun 2050'ye kadar 109 milyon kişi azalacağı görüşünde birleşiyor.