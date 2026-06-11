Çin, iletişim teknolojisi test uydusunu fırlattı

ÇİN'in, iletişim teknolojilerinin test edilmesinde kullanılacak bir uyduyu uzaya gönderdiği bildirildi.

Çin, Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan yeni bir iletişim teknolojisi test uydusunu uzaya gönderdi. 'Uzun Yürüyüş-5' roketiyle taşınan uydu, yerel saatle 15.30'da Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan fırlatıldı ve öngörülen yörüngesine yerleşti. Uydunun, çok bantlı ve yüksek hızlı uydu iletişim teknolojilerinin doğrulanmasında kullanılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı