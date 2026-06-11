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Çin, iletişim teknolojisi test uydusunu fırlattı

Çin, iletişim teknolojisi test uydusunu fırlattı
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Çin, Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan 'Uzun Yürüyüş-5' roketiyle taşıdığı yeni bir iletişim teknolojisi test uydusunu başarıyla uzaya fırlattı. Uydu, çok bantlı ve yüksek hızlı uydu iletişim teknolojilerinin doğrulanmasında kullanılacak.

ÇİN'in, iletişim teknolojilerinin test edilmesinde kullanılacak bir uyduyu uzaya gönderdiği bildirildi.

Çin, Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan yeni bir iletişim teknolojisi test uydusunu uzaya gönderdi. 'Uzun Yürüyüş-5' roketiyle taşınan uydu, yerel saatle 15.30'da Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan fırlatıldı ve öngörülen yörüngesine yerleşti. Uydunun, çok bantlı ve yüksek hızlı uydu iletişim teknolojilerinin doğrulanmasında kullanılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMustafa Ulaş Aktas:

şahsen ben bundan çok sevindim ?? uydu teknolojileri çok ilginç konu uzaktan haberleşme birkaç sene önce bir arkadaşım bu konuda çalışıyordu anlatıyordu ya nasıl çalıştığını çok merak ediyordum o zamanlar ?? gelişen teknoloji güzel şey valla insan ileriye doğru gittiğini görmek hoş ??

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Haber YorumlarıEsen İbrahim Tangi:

bu haberleri okudukça insan kendini çok geride hissediyo ülkenin imajı için turizm çekemiyoz teknoloji yarışında geri kalıyoz bu tarz haberler görünce uluslararası camiada neler düşündüğünü merak ettim ama çok farkında değiliz sanırım

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Haber YorumlarıYusuf A.:

vay be çin yine bi uydu fırlattı arkadaş biz burada interneti stabil tutamıyoz bunlar uzayda teknoloji test ediyo ya güvenlik tarafından düşünüyo insan acaba bu uyduyu kim kontrol ediyo kim gözetliyo bunu merak ettim sorularım var ama cevap alamaz gibiyim

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