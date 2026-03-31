ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, "Çin'in üç konteyner gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugün düzenlenen basın toplantısında, Çin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi konusunu değerlendirdi. Mao, Çin'in üç konteyner gemisinin kısa bir süre önce Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini belirterek, bu konuda sağlanan yardımları nedeniyle ilgili taraflara müteşekkir olduklarını bildirdi.

Hürmüz Boğazı ile çevresinin, uluslararası mal ve enerji ticareti açısından önemli bir kanal olduğunu söyleyen Mao, mümkün olan en kısa sürede savaşın sona ermesi ve Körfez bölgesinde barış ile istikrarın yeniden tesis edilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı