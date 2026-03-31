Çin'in Üç Konteyner Gemisi Hürmüz Boğazı'ndan Geçti

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, üç konteyner gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini ve bu geçişte sağlanan yardımlara teşekkür ettiklerini açıkladı. Mao, bölgedeki barış ve istikrarın yeniden sağlanması gerektiğini vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugün düzenlenen basın toplantısında, Çin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi konusunu değerlendirdi. Mao, Çin'in üç konteyner gemisinin kısa bir süre önce Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini belirterek, bu konuda sağlanan yardımları nedeniyle ilgili taraflara müteşekkir olduklarını bildirdi.

Hürmüz Boğazı ile çevresinin, uluslararası mal ve enerji ticareti açısından önemli bir kanal olduğunu söyleyen Mao, mümkün olan en kısa sürede savaşın sona ermesi ve Körfez bölgesinde barış ile istikrarın yeniden tesis edilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

