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Çin, 'Haiyang-2E' uydusunu uzaya gönderdi

Çin, 'Haiyang-2E' uydusunu uzaya gönderdi
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Çin, deniz dinamik ortamını izleyecek Haiyang-2E uydusunu Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-4B roketiyle başarıyla uzaya gönderdi. Bu, Uzun Yürüyüş serisi roketlerin 654. uçuşu oldu.

ÇİN'in 'Haiyang-2E' uydusunu bugün uzaya gönderdiği bildirildi.

'Haiyang-2E' uydusu, bu sabah Çin'in Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderildi. Denizin dinamik ortamının izlenmesi için kullanılacak uydunun, 'Uzun Yürüyüş-4B' taşıyıcı roketiyle planlanan yörüngesine yerleştiği belirtildi. Bu görev, 'Uzun Yürüyüş' serisi roketlerin 654'üncü uçuşu olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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