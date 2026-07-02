Çin, 'Haiyang-2E' uydusunu uzaya gönderdi

ÇİN'in 'Haiyang-2E' uydusunu bugün uzaya gönderdiği bildirildi.

'Haiyang-2E' uydusu, bu sabah Çin'in Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderildi. Denizin dinamik ortamının izlenmesi için kullanılacak uydunun, 'Uzun Yürüyüş-4B' taşıyıcı roketiyle planlanan yörüngesine yerleştiği belirtildi. Bu görev, 'Uzun Yürüyüş' serisi roketlerin 654'üncü uçuşu olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı