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Çin: BM, barışın inşasında kalkınmaya öncelik vermeli

Çin: BM, barışın inşasında kalkınmaya öncelik vermeli
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Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Sun Lei, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, barış inşası çalışmalarında kalkınmanın öncelikli olması gerektiğini vurguladı. Kaynakların yoksulluk, eğitim, sağlık gibi halkın yaşamını etkileyen alanlara yönlendirilmesi çağrısında bulundu.

ÇİN'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Sun Lei, "Birleşmiş Milletler'in barış inşası çalışmalarında kalkınma öncelik olmalı" dedi.

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Sun Lei, dün BM Genel Kurulu'nda 'Barışın İnşası ve Kalıcı Barış' başlıklı oturumda konuşma yaptı. Sun, son 20 yıldır BM'nin barış inşası mekanizmasının uluslararası çabaları koordine etmede ve çatışma sonrası ülkelerin barış ile kalkınmaya ulaşmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Günümüzde uluslararası güvenlik ortamının karmaşık ve ciddi boyutlara ulaştığını kaydeden Sun Lei, jeopolitik gerilimlerin giderek tırmandığını ve barış inşası görevinin her zamankinden daha zorlu hale geldiğini söyledi. Sun, "BM'nin barış inşası çalışmalarında kalkınma öncelik olmalı, kaynaklar yoksullukla mücadele, eğitim, istihdam, sağlık ve kamu hizmetleri gibi doğrudan halkın yaşamını etkileyen alanlara yönlendirilmeli" ifadelerini kullandı.

Çin'in her zaman BM'nin barış inşası çabalarının kararlı bir destekçisi ve aktif bir katılımcısı olduğunu vurgulayan Sun Lei, "Çin çatışma sonrası ülkelerin yeniden inşası ve kalkınma süreçlerine aktif olarak katkı sağlıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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