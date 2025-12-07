Haberler

Çin'deki safari parkında bakıcısına saldıran ayı dehşet saçtı
Çin'deki Hangzhou Safari Parkı'nda düzenlenen bir gösteri sırasında izleyicilerin nefesini kesen bir olay yaşandı. Bir kara ayı, sahneye çıkan bakıcısına aniden saldırdı. "Şok edici 46 saniye" boyunca süren saldırı sırasında tribünlerde büyük panik yaşanırken, görevliler ayıyı güçlükle kontrol altına alabildi.

  • Çin'in Hangzhou Safari Parkı'nda bir kara ayı, rutin bir gösteri sırasında bakıcısına saldırdı.
  • Saldırıya uğrayan bakıcının sağlık durumu iyi ve güvenliği sağlandı.
  • Saldırgan ayı, güvenlik protokolleri gereği gösterilerden süresiz olarak çıkarıldı.

Çin'in Hangzhou Safari Parkı'nda sahneye çıkan bir kara ayı, rutin bir gösteri anında bir anda kontrolden çıktı. Hiç beklenmedik şekilde bakıcısına saldıran ayı, saniyeler içinde ortalığı karıştırdı.

46 SANİYELİK KABUS

Tribünlerde çığlıklar yükselirken, "sadece 46 saniye" süren olay izleyiciler için adeta bir kabusa dönüştü. Görevlilerin hızlı müdahalesiyle saldırı sonlandırılırken, ayı gösterilerden derhal uzaklaştırıldı.

AYI GÖSTERİLERDEN UZAKLAŞTIRILDI

Park yönetimi, olayla ilgili yaptığı açıklamada saldırıya uğrayan bakıcının sağlık durumunun iyi olduğunu ve güvenliğinin hızla sağlandığını belirtti. Park yetkilileri, güvenlik protokolleri gereği saldırgan ayının gösterilerden süresiz olarak çıkarıldığını duyurdu.

İlk incelemelere göre saldırının, ayının gösteri öncesi düzenlenen yiyecek toplama etkinliğinde ortamda bulunan ikramların kokusundan etkilenmiş olabileceği değerlendiriliyor. Park yönetimi, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve güvenlik tedbirlerinin artırılması için çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıs9s5th4my8:

ayrılmışlar adam gidip yine ayıya saldırıyor :) sorun ayıdamı adamda mı? bilemedik.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
