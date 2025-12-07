Çin'deki safari parkında bakıcısına saldıran ayı dehşet saçtı

Çin'in Hangzhou Safari Parkı'nda sahneye çıkan bir kara ayı, rutin bir gösteri anında bir anda kontrolden çıktı. Hiç beklenmedik şekilde bakıcısına saldıran ayı, saniyeler içinde ortalığı karıştırdı.

46 SANİYELİK KABUS

Tribünlerde çığlıklar yükselirken, "sadece 46 saniye" süren olay izleyiciler için adeta bir kabusa dönüştü. Görevlilerin hızlı müdahalesiyle saldırı sonlandırılırken, ayı gösterilerden derhal uzaklaştırıldı.

AYI GÖSTERİLERDEN UZAKLAŞTIRILDI

Park yönetimi, olayla ilgili yaptığı açıklamada saldırıya uğrayan bakıcının sağlık durumunun iyi olduğunu ve güvenliğinin hızla sağlandığını belirtti. Park yetkilileri, güvenlik protokolleri gereği saldırgan ayının gösterilerden süresiz olarak çıkarıldığını duyurdu.

İlk incelemelere göre saldırının, ayının gösteri öncesi düzenlenen yiyecek toplama etkinliğinde ortamda bulunan ikramların kokusundan etkilenmiş olabileceği değerlendiriliyor. Park yönetimi, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve güvenlik tedbirlerinin artırılması için çalışmaların başlatıldığını açıkladı.