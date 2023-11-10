Çin'deki Qinghai-Tibet Platosu karbon nötr hedefine ulaştı

Çin'de bulunan ve dünyanın en yüksek platosu olan Qinghai-Tibet Platosu'nun karbon nötr olma hedefine ulaştığı belirtildi. Xizang (Tibet) Özerk Bölge İdaresi Başkanı Yan Jinhai, plato bölgesinin bu konuda Çin genelinde öncülük ettiğini söyledi.

BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin'de bulunan ve dünyanın en yüksek platosu olan Qinghai- Tibet Platosu'nun karbon nötr olma hedefine ulaştığı belirtildi.

Xizang (Tibet) Özerk Bölge İdaresi Başkanı Yan Jinhai, Cuma günü yayımlanan "Yeni Dönemde Xizang Yönetişimine İlişkin Çin Komünist Partisi Politikaları: Yaklaşım ve Başarılar" başlıklı resmi raporla ilgili düzenlenen basın toplantısında, plato bölgesinin bu konuda Çin genelinde öncülük ettiğini söyledi.

Xizang'ın yeşil kalkınmayı artırma çabalarını vurgulayan Yan, plato bölgesinde ormanlık alan oranının yüzde 12,31'e yükseldiğini belirtti.

Bölgedeki hava kalitesinden de övgüyle bahseden Yan, Xizang'da hava kalitesinin mükemmel ya da iyi olduğu günlerin oranının yüzde 99'u aştığını ve bölgenin merkezi Lhasa'nın, hava kalitesi bakımından ülkede en üst sıralarda yer aldığını ifade etti.