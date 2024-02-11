Çin'de zengin taklidi yapan dolandırıcı, 40 kadını kandırıp 280 bin dolarlık vurgun yaptı

Çin'de bir adam, zengin gibi davranarak 40 kadını aynı anda dolandırdı. Kadınlardan 280 bin dolarlık vurgun yapan adam 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çin basınında yer alan habere göre dolandırıcı şahsın, zengin bir iş insanının kimliğini taklit ettiği, aynı anda birden fazla kadınla sevgili olduğu ve kadınları kendisine borç vermeleri için kandırdığı bildirildi.

KENDİNİ İŞ İNSANI GİBİ GÖSTERİP VURGUN YAPTI

Sichuan polisi, en az 40 kadının dolandırıcıya para kaptırdığını ve davanın toplam iki milyon yuan (280 bin dolar) tutarındaki parayı kapsadığını ifade etti. Dolandırıcının, bir inşaat şirketinin patronu gibi davrandığı, borç aldığı paralarla lüks arabalar kiralamadığı, sahte mülk sahipliği sertifikaları almadığı ve kendisine özel bir şoför tuttuğu ortaya çıktı.

13 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Dolandırıcı şahsın, flört sitelerinden tanıştığı kadınları var olmayan şirketinin geçici bir nakit akışı sorunu yaşadığına ikna ettiği ve yeni yatırım yaptığına inandırarak kendisine borç vermelerini istediği öğrenildi. Sichuan polisi kadınları dolandıran şahsı, dolandırıcılık suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırdı.