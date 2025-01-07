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Çin'de yeni virüs HMPV nedeniyle bazı bölgelerde okullar kapatıldı

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Çin'in Wuhan kentinde HMPV virüsünün hızla yayılması sonucu okulların kapatılmasına karar verildi. Özellikle çocukları etkileyen virüs, Covid-19'a benzer belirtiler gösteriyor. Hastanelerdeki aşırı yoğunluk, Covid-19'un ilk günlerini anımsatıyor. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan önlemler çerçevesinde, Hindistan'ın Karnataka eyaletinde de üç vaka tespit edildi.

Çin'in Wuhan kentinde HMPV virüsünün hızlı yayılması nedeniyle okullar kapatılmaya başladı. Son bir haftada hastanelerdeki aşırı yoğunluk, Covid-19'un ilk günlerini anımsatan görüntülere sahne oldu.

Başlangıçta "gizemli" olarak nitelendirilen ancak 2001'de keşfedildiği doğrulanan HMPV virüsü, özellikle Wuhan'da etkisini gösteriyor. 30 çocuğun hastalanmasının ardından yetkililer, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla okulları kapatma kararı aldı.

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde de üç vakanın tespit edilmesinin ardından önlemler artırıldı. Yetkililer, virüs belirtisi gösteren kişilerin kalabalık alanlardan uzak durmasını ve maske takmasını tavsiye etti.

Sağlık Bakanı JP Nadda, "HMPV solunum yoluyla bulaşıyor ve her yaş grubunu etkileyebiliyor. Virüs özellikle kış ayları ve bahar başlangıcında daha hızlı yayılıyor" açıklamasını yaptı.

Çin genelinde çocukları daha çok etkileyen virüs, ateş, öksürük, boğaz ağrısı, yorgunluk ve baş dönmesi gibi Covid-19'a benzer belirtiler gösteriyor. Çocuk hastaneleri hasta yoğunluğu nedeniyle zorlanıyor.

İlk kez 2001'de tespit edilen ve kızamık ile kabakulak ile aynı virüs ailesinden gelen HMPV'nin, CDC'ye göre en az 1950'lerden beri var olduğu düşünülüyor. Yetkililer virüsün yayılımını yakından takip ediyor.

Çin'de yeni virüs HMPV nedeniyle bazı bölgelerde okullar kapatıldı

Çin'de yeni virüs HMPV nedeniyle bazı bölgelerde okullar kapatıldı

Çin'de yeni virüs HMPV nedeniyle bazı bölgelerde okullar kapatıldı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

Gelsin Artik Cok özledik Home Ofiice En Cokta Biz Bürolarda Calisanlara Yariyo Evdesin Aylik Hasaba Tikir Tikir Yatiyo 8 Bin Euro

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Haber YorumlarıKralçıplak:

Çin ne pislik bir ülke

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