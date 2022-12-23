Çin'de vakalar artıyor! Acil servisler tıka basa doldu, hastaları ölenlerin yanında tedavi ettiler

Ülke genelindeki gösterilerin ardından katı "sıfır vaka" politikasında gevşetmeye giden Çin'de koronavirüs vakaları yeniden arttı. Bazı hastanelerde yoğun bakım üniteleri ve acil servislerin kapasitelerinin dolduğu görülürken, bir hastanede ise cansız bedenlerin yanındaki tekerlekli sandalyelerde tedavi altına alınan hastaların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Dünya genelinde etkili olarak bir dönem insanları eve kapatan koronavirüs, Çin'de yeniden etkisini göstermeye başladı. Ülke genelindeki gösterilerin ardından ay başında katı "sıfır vaka" politikasında gevşetmeye giden Çin'de hastaneye başvuran hastaların sayısı her geçen gün artıyor.

ACİL SERVİSLER TIKA BASA DOLU

Sağlık çalışanlarının yoğun talebe yetişmek için mücadele ettiği başkent Pekin'deki hastanelerin yoğun bakım servisleri tıka basa doldu. Özellikle ateşli hastaların acil servisleri doldurduğu belirtiliyor. Acil servislerde baskının azaltılabilmesi için bazı birimler, kritik durumdaki hastaların tedavisine ayrıldı.

HASTALARI ÖLENLERİN YANINDA TEDAVİ ETTİLER

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntüler, hastane yataklarında yatan cansız bedenleri ve hemen yanında tekerlekli sandalyede oturarak tedavi bekleyen hastaları gösterdi.