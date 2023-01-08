Çin'de tır, cenaze alayına çarptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var Dünya Haberleri Çin'in Jiangxi eyaletinde kontrolden çıkan tır, cenaze alayına çarptı. Kazada 17 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Çin'de akılalmaz bir kaza meydana geldi. Kaza, ülkenin Jiangxi eyaletindeki Nanchang ilçesinde gerçekleşti. TIR CENAZE ALAYINA ÇARPTI Kontrolden çıktığı ifade edilen tır, yolda bulunan cenaze alayına çarpması sonucunda dehşet yaşandı. Kaza sonucu 17 kişi yaşamını yitirirken, 22 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Haberler

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