Çin'de Termik Santral Kulesinde Yangın Çıktı

Çin'in Liaoning eyaletinde yer alan Dandong kentinde bir inşaat alanında bulunan termik santral kulesinde yangın çıktı. Alevler içinde kalan kuleden dumanlar yükseldi ve yangın ekipler tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni için soruşturma başlatıldı.

Çin'in Liaoning eyaletinde yer alan Dandong kentinde bir inşaat alanında bulunan termik santral kulesinde yangın çıktı.

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Dandong kentinde bir inşaat alanındaki termik santral kulesinde büyük bir yangın çıktı. Alevler içinde kalan kuleden dumanlar yükseldi. Bir süre yanan kulenin üst bölümü yavaşça aşağı doğru devrildi. Çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin sevk edildiği bölgedeki yangın ekipler tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni için soruşturma başlatıldı.

Kameralara yansıyan görüntülerde çevrede bulunanların şaşkınlık içinde yangını izlediği görüldü. - PEKİN