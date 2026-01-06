Haberler

Çin'de Mucizevi Kurtuluş: 15. Kattan Düşen Yaşlı Adam Çamaşır Askısına Takıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Nanjing kentinde 80'li yaşlarındaki yaşlı bir adam, 15. kattaki dairesinden düştü. Ancak adam, 7. kattaki bir çamaşır kurutma askısına takılarak hayatta kaldı. Güvenlik görevlisi Zhang Wei, beline yangın hortumu bağlayıp aşağı sarkan adamı kurtardı. Olay, çevredeki binalardan saniye saniye kaydedildi ve yaşlı adamın kurtarılması 'imkansız mucize' olarak nitelendirildi. Yaşlı adamın sağlık durumu iyi olarak bildirildi.

15. kattan düştü, çamaşır askısına takıldı: nanjing'de mucizevi kurtuluş

Çin'in Nanjing kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 15. kattaki dairesinden düşen 80'li yaşlarındaki yaşlı adam, 7. kattaki çamaşır kurutma askısına takılarak hayatta kaldı. Talihsiz adamı, beline yangın hortumu bağlayıp aşağı sarkan kahraman güvenlik görevlisi kurtardı.

ÇAMAŞIR ASKISI HAYATA BAĞLADI

Jiangsu eyaletine bağlı Nanjing kentinde yaşayan yaşlı bir adam, dengesini kaybederek 15. kattaki dairesinin penceresinden aşağı düştü. Metrelerce hızla aşağı süzülen adam, mucizevi bir şekilde 7. kattaki bir dairenin penceresine monte edilmiş olan metal çamaşır kurutma askısına takıldı. Havada asılı kalan yaşlı adamı gören mahalle sakinleri büyük korku yaşarken, olay yerine saniyeler içinde site güvenliği ulaştı.

YANGIN HORTUMUYLA ÖLÜME MEYDAN OKUDU

Kurtarma operasyonunun kahramanı ise 32 yaşındaki site güvenlik sorumlusu ve askeri gazi Zhang Wei oldu. 7. kattaki dairenin boş olduğunu ve aşağıdan müdahalenin mümkün olmadığını gören Zhang, hemen bir üst kata çıktı. Beline bir yangın hortumu bağlayan cesur görevli, çevredekilerin endişeli bakışları arasında binanın dış cephesinden aşağı sarkarak yaşlı adama ulaştı.

SANİYELERLE YARIŞAN OPERASYON

Zhang Wei, her an aşağı düşme riski bulunan yaşlı adamı sıkıca kavrayarak güvenli bir bölgeye çekmeyi başardı. Kurtarılma anları çevredeki binalardan saniye saniye kaydedilirken, eski bir asker olan Zhang, "Yardım çağrısını duyar duymaz hiç düşünmeden hareket ettim. Tek erişim yolu üst kattı ve o an tek odaklandığım şey adamın elini bırakmamaktı" dedi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Korku dolu dakikaların ardından güvenli bir şekilde binaya alınan yaşlı adam, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. 15. kattan düşüp sağ kurtulması dünya basınında "imkansız mucize" olarak nitelendirilirken, kahraman güvenlik görevlisi Zhang Wei ülkede günün konusu oldu.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Anlaşmaya yanaşmayan terör örgütüne Türkiye'den net mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Pezeşkiyan'dan sözünü kesen dinleyiciye Türkçe ayar: Birini dedin birini de işit

Komşu ülkenin lideri, sözünü kesen kişiye Türkçe ayar verdi
Camide namaz kılan komşusunu öldüren sanık: Asıl caniyi kardeşim tahliye olduğunda görecekler

Camideki vahşetin sanığı, duruşmada tehdit savurdu: Asıl caniyi...
Kürsüde trans halterci taklidi yapan Trump'ın hareketleri akılalmaz

Bu akılalmaz hareketleri, tüm dünya izledi
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
7 yıldır aranan firari Bodrum'da yakalandı

7 yıldır aranıyordu, kaçış benzinlikte son buldu
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Şeyma Subaşı'dan sürpriz hamle! İnkar değil itiraf geldi