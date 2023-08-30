Çin'de maden kazası sonucu 53 kişi hayatını kaybetti

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan bir açık ocak madeninde meydana gelen çökme sonucu 53 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeni olarak yasadışı inşaat, sorumsuz faaliyetler ve denetim eksikliği gösterildi.

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin, Şubat ayında ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Alxa League kentinde bulunan bir açık ocak madeninin çökmesine ilişkin soruşturma raporunu Salı günü kamuoyuna açıkladı.

Devlet Konseyi yürütme toplantısında incelenen ve kabul edilen rapora göre, 53 kişinin ölümüne ve altı kişinin yaralanmasına neden olan kaza, ayrıca 204,3 milyon yuan (yaklaşık 28,43 milyon ABD doları) tutarında doğrudan ekonomik zarara yol açtı.

Soruşturmalar kömür madeninin yasadışı inşaatı ve üretimi, müteahhit inşaat şirketinin sorumsuz faaliyetleri, aracı kurum ve denetim şirketinin sahtecilik faaliyetleri, ilgili departmanların gevşek denetimi ve yerel parti komiteleri ile hükümetlerin yönetim ve gözetim eksikliği sonucunda söz konusu kazanın meydana geldiğini ortaya koydu.