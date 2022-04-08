Çin'de koronaya yakalanan adamın evcil köpeğini hastalık bulaştırmasın diye kürekle öldürdüler

2019 yılında koronavirüs salgınının başladığı Çin'de vaka sayıları tekrar artmaya başladı. Özellikle ülkenin ekonomik merkezlerinden olan Şangay'da vaka sayılarının artmasıyla birlikte birçok noktada çok sıkı önlemler ve kısıtlamalar alınırken, Pudong bölgesinde çekilen görüntüler hem Çin'i hem de uluslararası kamuoyunu ayağa kaldırdı.

SAHİBİ İZOLASYON MERKEZİNE ALINIRKEN KORKUNÇ ŞEKİLDE ÖLDÜRÜLDÜ

Şangay'da Covid-19 testi pozitif çıkan bir adam, izolasyon merkezine alınırken corgi cinsi köpeği ise "Covid-19 bulaşmasını engellemek" için çalışan bir kamu görevlisi tarafından korkunç bir şekilde öldürüldü.

KÜREKLE ÜÇ KEZ VURARAK ÖLDÜRDÜ

Weibo isimli sosyal medya platformunda paylaşılan videolarda baştan aşağı koruma elbisesi giyen, eldiven ve gözlük takan görevli köpeği kovaladıktan sonra kürekle üç kez vurarak öldürüyor.

"KÖPEĞİN KORONA YAYABİLECEĞİNDEN ENDİŞE ETTİK"

Görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken hayvan hakları savunucuları ise olaya tepki gösterdi. Köpeği öldüren yetkili ise, "Bu konu üzerinde çok düşünmedik, köpeğin Covid-19 yayabileceğinden endişe ettik" dedi.

"BU ADAM TAM BİR CANAVAR"

Sosyal medya kullanıcıları ise bu olaya tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar, "Bu adam tam bir canavar. Kendisi Covid-19'la mücadele ettiğini söylüyor ama kim ona masum bir yaşamı yok etme hakkını verdi" yorumunu yaparken bazı kullanıcılar ise Çin yönetimini eleştirdi.