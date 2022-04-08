Çin'de koronaya yakalanan adamın evcil köpeğini hastalık bulaştırmasın diye kürekle öldürdüler
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Dünyada 6 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs, başladığı nokta olan Çin'de yeniden hortladı. Şangay'da vaka sayılarının artmasıyla birlikte yeniden sıkı önlemler alınmaya başlanırken, ülkede kaydedilen bir görüntü ise uluslararası kamuoyunu ayağa kaldırdı. Korona testi pozitif çıkan ve izolasyon merkezine alınan bir adamın köpeğinin korona bulaştıracağından endişe edilerek kürek darbeleriyle öldürüldüğü anlar büyük tepki çekti.
2019 yılında koronavirüs salgınının başladığı Çin'de vaka sayıları tekrar artmaya başladı. Özellikle ülkenin ekonomik merkezlerinden olan Şangay'da vaka sayılarının artmasıyla birlikte birçok noktada çok sıkı önlemler ve kısıtlamalar alınırken, Pudong bölgesinde çekilen görüntüler hem Çin'i hem de uluslararası kamuoyunu ayağa kaldırdı.
Şangay'da Covid-19 testi pozitif çıkan bir adam, izolasyon merkezine alınırken corgi cinsi köpeği ise "Covid-19 bulaşmasını engellemek" için çalışan bir kamu görevlisi tarafından korkunç bir şekilde öldürüldü.
Weibo isimli sosyal medya platformunda paylaşılan videolarda baştan aşağı koruma elbisesi giyen, eldiven ve gözlük takan görevli köpeği kovaladıktan sonra kürekle üç kez vurarak öldürüyor.
Görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken hayvan hakları savunucuları ise olaya tepki gösterdi. Köpeği öldüren yetkili ise, "Bu konu üzerinde çok düşünmedik, köpeğin Covid-19 yayabileceğinden endişe ettik" dedi.
Sosyal medya kullanıcıları ise bu olaya tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar, "Bu adam tam bir canavar. Kendisi Covid-19'la mücadele ettiğini söylüyor ama kim ona masum bir yaşamı yok etme hakkını verdi" yorumunu yaparken bazı kullanıcılar ise Çin yönetimini eleştirdi.