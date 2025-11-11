Çin'de Hongqi Köprüsü'nde Kısmi Çökme

Çin'in Sichuan eyaletinde 317 numaralı Ulusal Karayolu'nun parçası olan 758 metre uzunluğundaki Hongqi Köprüsü'nde kısmi çökme meydana geldi.

ÇÖKME ANI KAMERADA

Köprünün yıkılmasının neden olduğu toprak kaymasının görüntüleri kameralara yansıdı. Polis, köprünün çöktüğü olayda can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

ÇÖKME RİSKİ DÜN TESPİT EDİLMİŞ

Maekrang kentindeki yetkililer, dün bölgede incelemeler yürütüldüğünü ve elde edilen bulgular sonucunda köprüde çökme riskinin bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı. Hızlı bir şekilde duruma müdahale edildiği; kamu güvenliği, ulaştırma ve doğal kaynaklar alanlarından çalışanların olay yerine gelerek çalışmalara başladığı aktarıldı.

ARAÇLAR TAHLİYE EDİLDİ, BÖLGE TRAFİĞE KAPATILDI

Açıklamada, yerel saat ile 23.00 sıralarında yoldaki araçların tahliye edildiği ve bölgenin trafiğe kapatıldığı aktarıldı. Köprünün inşaatının bu yılın başlarında tamamlandığı biliniyor.