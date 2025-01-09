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Uluslararası sağlık kuruluşlarından HPMV virüsüne ilişkin peş peşe açıklamalar

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Çin'de, solunum yolunu etkileyen insan metapnömovirüsü (HMPV) ile birlikte viral solunum yolu enfeksiyonu vakalarında önemli bir artış yaşanırken; uluslararası sağlık kuruluşlarından virüse ilişkin peş peşe açıklamalar geldi. DSÖ yaptığı açıklamada kış aylarında beklendiği gibi vakaların arttığı belirtildi. Ayrıca virüsten korunmak için önlemler de açıklandı.

Çin'de, Aralık 2024'ten bu yana solunum yollarını etkileyen insan metapnömovirüsü (HMPV) de dahil olmak üzere viral solunum yolu enfeksiyonu vakalarında artış görüldü.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC), Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) verilerinde dayandırdığı açıklamasında, Aralık 2024'ten bu yana Çin'de HMPV de dahil olmak üzere viral solunum yolu enfeksiyonlarında keskin bir artış yaşandığı kaydedildi. Açıklamada, Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı içinde özellikle grip olmak üzere solunum yolu virüslerinden kaynaklanan vakaların arttığı ancak bu artışın, yılın bu dönemi için olağan dışı veya beklenmedik olmadığı bildirildi.

HASTALIK İÇİN ÖNLEMLER SIRALANDI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Dr. Margaret Harris, HMPV'nin Çin'de beklendiği gibi kış aylarında arttığını vurgulayarak, "Ülkede açık ara farkla en yaygın olan enfeksiyon grip ve bu oran gittikçe artıyor" dedi.

Harris, HMPV'nin ilk olarak 2001'de tanımlandığını aktararak, bu virüsün kış ile ilkbahar aylarında yaygınlaştığını ve genellikle soğuk algınlığına benzer semptomlar gösterdiğini söyledi.

HMPV'nin bağışıklık sistemi zayıf kişilerde, yeni doğanlarda ve yaşlılarda daha ciddi hastalıklara yol açabileceğini fakat ölüm oranının çok düşük olduğunu belirten Harris, tedbir amaçlı maske takmayı, kapalı alanların havalandırılmasını ve el yıkamayı önerdi.

Uluslararası sağlık kuruluşlarından HPMV virüsüne ilişkin peş peşe açıklamalar
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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