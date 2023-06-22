Çin'de Ejderha Teknesi Festivali kutlamaları başladı
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Çin'in Guilin eyaletindeki Yangshuo ilçesinde, Ejderha Teknesi Festivali kutlamaları kapsamında muhteşem bir 'ejderha geçidi' düzenlendi. Geçit töreninde 55 bambu saldan oluşan 550 metre uzunluğundaki 'altın ejderha' nehir üzerinde zarafetle süzüldü.
Perşembe günü başlayan Ejderha Teknesi Festivali kutlamaları kapsamında, Çin'in Guilin eyaletindeki Yangshuo ilçesinde yer alan bir nehir üzerinde muhteşem bir "ejderha geçidi" düzenlendi.
Geçit töreninde 55 bambu saldan oluşan 550 metre uzunluğundaki "altın ejderha" nehir üzerinde zarafetle süzüldü.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guilin'den bildiriyor.(XHTV)
Kaynak: Xinhua / Dünya