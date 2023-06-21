Üye Girişi
Haberler
Çin'de Ejderha Teknesi Festivali için hazırlıklar tamam

Çin'de Ejderha Teknesi Festivali için hazırlıklar tamam

Dünya Haberleri

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Jingxian ilçesine bağlı Taohuatan kasabasında düzenlenecek Ejderha Teknesi Festivali için hazırlıklar tamamlandı. Festival kapsamında düzenlenecek yarışa 25 takım katılacak.

JİNGXİAN, 21 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Jingxian ilçesine bağlı Taohuatan kasabasında düzenlenecek yarış için hazırlık yapan ejderha tekneleri görülüyor, 21 Haziran 2023.

Yaklaşan Ejderha Teknesi Festivali'ni kutlamak üzere Çarşamba günü Taohuatan kasabasında başlayan ejderha teknesi yarışına 25 takım katıldı. Festival bu yıl 22 Haziran'a denk geliyor. (Fotoğraf: Du Yu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti 21 Haziran Anhui Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title