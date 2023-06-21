Çin'de Ejderha Teknesi Festivali için hazırlıklar tamam
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Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Jingxian ilçesine bağlı Taohuatan kasabasında düzenlenecek Ejderha Teknesi Festivali için hazırlıklar tamamlandı. Festival kapsamında düzenlenecek yarışa 25 takım katılacak.
JİNGXİAN, 21 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Jingxian ilçesine bağlı Taohuatan kasabasında düzenlenecek yarış için hazırlık yapan ejderha tekneleri görülüyor, 21 Haziran 2023.
Yaklaşan Ejderha Teknesi Festivali'ni kutlamak üzere Çarşamba günü Taohuatan kasabasında başlayan ejderha teknesi yarışına 25 takım katıldı. Festival bu yıl 22 Haziran'a denk geliyor. (Fotoğraf: Du Yu/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Dünya