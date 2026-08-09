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Dolphin Tayfunu Nedeniyle Çin'de 390 Bin Kişi Tahliye Edildi

Dolphin Tayfunu Nedeniyle Çin'de 390 Bin Kişi Tahliye Edildi
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Çin'in Zhejiang eyaletine yaklaşan Dolphin Tayfunu nedeniyle yaklaşık 390 bin kişi tahliye edildi. Saatte 162 kilometre hızla ilerleyen tayfun, şiddetli rüzgar, sağanak, sel ve toprak kaymalarına yol açabilir. Yetkililer deniz faaliyetlerini askıya alırken, ülke genelinde kırmızı alarm verildi.

ÇİN'in Zhejiang eyaletinde yaklaşan Dolphin Tayfunu nedeniyle yaklaşık 390 bin kişi tahliye edildi.

Çin'in Zhejiang eyaletinde şiddetli rüzgar, sağanak, sel ve toprak kaymaları getirmesi beklenen Dolphin Tayfunu'nun, saatte yaklaşık 162 kilometre hızla ülkenin doğu kıyısına yaklaştığı bildirildi. Zhejiang eyaletindeki Taizhou kentinde yetkililerin talimatı doğrultusunda yaklaşık 390 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi. Eyalette, feribot ve gemi turları gibi deniz faaliyetlerinin de askıya alındığı ifade edildi.

Çin Ulusal Gözlemevi'nden yapılan açıklamada ise Dolphin Tayfunu'nun yaklaşması nedeniyle bugün ülkenin tayfun uyarı sistemindeki en yüksek seviye olan kırmızı alarmın devreye sokulduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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