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Dolphin Tayfunu Çin'de Karaya Ulaştı: 1 Milyondan Fazla Kişi Tahliye Edildi

Dolphin Tayfunu Çin'de Karaya Ulaştı: 1 Milyondan Fazla Kişi Tahliye Edildi
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Çin'in doğusunda etkili olan Dolphin Tayfunu, Zhejiang eyaletindeki Yuhuan ve Wenzhou şehirlerinde karaya ulaştı. Saatte 150 kilometre hıza ulaşan tayfun nedeniyle Şanghay dahil 1 milyondan fazla kişi tahliye edilirken, Şanghay'da 1400 uçuş iptal edildi.

ÇİN'de 'Dolphin Tayfunu'nun karaya ulaşmasının ardından Şanghay da dahil olmak üzere ülkenin doğusundaki 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi.

Meteoroloji yetkilileri, Dolphin Tayfunu'nun Zhejiang eyaletine bağlı Yuhuan şehrinde ilk karaya çıktığında saatte 150 kilometre hıza ulaştığını bildirdi. Tayfunun, yaklaşık bir saat sonra Wenzhou şehrinde ikinci kez karaya ulaştığını belirten yetkililer, Şanghay'da 1400 uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Dolphin Tayfunu'nun karaya ulaşmasının ardından Şanghay da dahil olmak üzere ülkenin doğusundaki 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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