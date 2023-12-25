JN.1 varyantının esir aldığı Çin'de krematoryumlar 24 saat hizmet vermeye başladı

Son haftalarda dünya genelinde koronavirüsün JN.1 varyantından kaynaklanan bir artış yaşanıyor. Yeni varyantın Çin'deki Covid kaynaklı ölümlerde artışa neden olması nedeniyle cenaze yakma merkezleri (krematoryumlar) 24 saat hizmet vermeye başladı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ALARM DURUMUNDA

Dünya Sağlık Örgütü'nün son raporuna göre, JN.1 varyantı birçok ülkede (İngiltere ve Çin dahil) baskın bir tür haline geldi. Raporda, JN.1'in küresel yayılımının hızla arttığı ve artık BA.2.86 soyundan bağımsız bir varyant olarak sınıflandırıldığı belirtiliyor.

KREMATORYUMLAR İHTİYAÇLARA YETİŞEMİYOR

Çin'deki Henan bölgesi yerel haber kaynaklarına göre, devlet tarafından işletilen krematoryumların halkın ihtiyaçlarına yetişemeyerek sürekli çalışmaya başlarken ve cenaze evlerinin morgların taleplerini karşılayamadığı ifade ediliyor. Yerel bir kişi, "Üç yıl içinde birçok özel cenaze evi açıldı. Şu anda cenaze yakma merkezleri her gün çalışıyor ve yakılacak cesetler buzluklara konuyor. Kremasyon için uzun bir sıra beklemek gerekiyor" diyor.

ÇİN'DE 120 BİNE YAKIN POZİTİF VAKA BULUNUYOR

Çeşitli kaynaklara göre, ülkede şu anda 118,977 pozitif vaka bulunuyor ve bunlardan 7,557'si ciddi veya kritik durumda. Ancak ülkede ölüm sayıları hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor.

HİNDİSTAN'DAN DA ÖLÜM HABERLERİ GELİYOR

Bu kaosun Hindistan'da da yaşandığı ve Hindistan Ulusal Tıp Derneği'nin Covid görev gücü başkan yardımcısı Rajeev Jayadevan'ın durumu hafife almaya çalıştığı belirtiliyor. Jayadevan, "Beklendiği gibi birkaç ölüm bildirildi, ancak çoğu vakaya hastaneye yatış gerekmiyor. Ciddi hastalık, genellikle yaşlı bireyleri ve eşlik eden hastalıkları olanları kapsıyor" dedi.