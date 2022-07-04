Yağmurdan kaçmak için sığındıkları binadan düşen parçalar 8 kişinin ölümüne neden oldu Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde cumartesi akşamı bir binanın üzerindeki dekoratif yapının yaklaşık 12 metre yükseklikten düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Feci olay, Hebei'nin merkezi Shijiazhuang'ın Luquan bölgesinde sağanak yağmur sırasında meydana geldi. 1 KİŞİ HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR Yağmurdan kaçmak için binanın altına sığınan 9 kişi düşen yapı parçalarının altında kaldı. Bölge yönetimi, halen hastanede bulunan 1 kişinin durumunun stabil olduğunu bildirdi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Xinhua / Dünya Çin Halk Cumhuriyeti Hebei Dünya Güncel Haberler

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