Yağmurdan kaçmak için sığındıkları binadan düşen parçalar 8 kişinin ölümüne neden oldu
Xinhua - Dünya
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Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde cumartesi akşamı bir binanın üzerindeki dekoratif yapının yaklaşık 12 metre yükseklikten düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.
Feci olay, Hebei'nin merkezi Shijiazhuang'ın Luquan bölgesinde sağanak yağmur sırasında meydana geldi.
1 KİŞİ HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR
Yağmurdan kaçmak için binanın altına sığınan 9 kişi düşen yapı parçalarının altında kaldı. Bölge yönetimi, halen hastanede bulunan 1 kişinin durumunun stabil olduğunu bildirdi.
Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Xinhua / Dünya