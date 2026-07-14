Çin'de 'Bavi Tayfunu' nedeniyle 260 bin kişi tahliye edildi

ÇİN'in Liaoning eyaletinde 'Bavi Tayfunu' nedeniyle 260 biniden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Çin'in kuzeydoğu ve doğu bölgelerini etkisi altına alan 'Bavi Tayfunu' nedeniyle Liaoning eyaletinde 260 binden fazla kişi tahliye edildi. Tayfunun vurduğu Liaoning'de bazı kentlerde eğitime ve çalışmaya ara verildiğini belirten yetkililer, eyaletin başkenti Shenyang'da sel tehlikesine karşı 'kırmızı alarm' verildiğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı