Çin'de 'Bavi Tayfunu' nedeniyle 260 bin kişi tahliye edildi
Çin'in Liaoning eyaletinde etkili olan Bavi Tayfunu nedeniyle 260 binden fazla kişi tahliye edildi, bazı kentlerde eğitim ve çalışmaya ara verildi.
ÇİN'in Liaoning eyaletinde 'Bavi Tayfunu' nedeniyle 260 biniden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.
Çin'in kuzeydoğu ve doğu bölgelerini etkisi altına alan 'Bavi Tayfunu' nedeniyle Liaoning eyaletinde 260 binden fazla kişi tahliye edildi. Tayfunun vurduğu Liaoning'de bazı kentlerde eğitime ve çalışmaya ara verildiğini belirten yetkililer, eyaletin başkenti Shenyang'da sel tehlikesine karşı 'kırmızı alarm' verildiğini duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı