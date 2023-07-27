Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo Chengdu'da Buluştu
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da bir araya geldi. Widodo, 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış törenine katılmak ve Çin'i ziyaret etmek için Chengdu'da bulunuyor.
CHENGDU, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping (sağdan ikinci), Endonezyalı mevkidaşı Joko Widodo (soldan ikinci) ile Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da bir araya geldi, 27 Temmuz 2023.
Widodo, 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış törenine katılmak ve Çin'i ziyaret etmek için Chengdu'da bulunuyor. (Fotoğraf: Yin Bogu/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Dünya