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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo Chengdu'da Buluştu

Dünya Haberleri

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da bir araya geldi. Widodo, 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış törenine katılmak ve Çin'i ziyaret etmek için Chengdu'da bulunuyor.

CHENGDU, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping (sağdan ikinci), Endonezyalı mevkidaşı Joko Widodo (soldan ikinci) ile Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da bir araya geldi, 27 Temmuz 2023.

Widodo, 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış törenine katılmak ve Çin'i ziyaret etmek için Chengdu'da bulunuyor. (Fotoğraf: Yin Bogu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Joko Widodo Xi Jinping Dünya Güncel Haberler

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