Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo Chengdu'da Buluştu

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da bir araya geldi. Widodo, 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış törenine katılmak ve Çin'i ziyaret etmek için Chengdu'da bulunuyor.