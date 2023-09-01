Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Afrika'daki yangın felaketi için taziyelerini iletti

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Afrikalı mevkidaşı Cyril Ramaphosa'ya Perşembe günü Johannesburg kentinde meydana gelen ve birçok kişinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle taziyelerini iletti.

Xi, Cuma günü gönderdiği mesajında Johannesburg'taki bir binada çıkan yangının ağır can kaybına yol açtığını kaydederek olayda hayatını kaybedenler için Çin hükümeti ve halkı adına baş sağlığı dilerken, yaslı ailelere sabır, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Xi, Çin tarafının bu felakette Güney Afrika hükümeti ve halkının yanında olduğunu dile getirdi.

Xi, Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın ve Güney Afrika hükümetinin güçlü liderliğiyle Güney Afrika halkının zorlukların üstesinden geleceğine inandığını belirtti.