Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin: Geçmişin Dersleri Barışı Koruma İçin Önemli

Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin: Geçmişin Dersleri Barışı Koruma İçin Önemli
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Jiang Xuebin, 'Tarihi Unutmayalım, Barışı Koruyalım' toplantısında, savaşın acılarını unutmamamız gerektiğini ve barış için tarihten ders almalıyız mesajını verdi.

ÇİN Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, "Çin halkı savaşın getirdiği acıları asla unutmaz ve barışı yorulmak bilmeden aramaktadır. Kini sürdürmek için değil, iyi kalpli insanların barışa duyduğu özlemleri ve kararlılıklarını uyandırmak için tarihten ders alıp geleceğe bakmalıyız" dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nde, Çin komünist devriminin 80'inci yılı nedeniyle 'Tarihi Unutmayalım, Barışı Koruyalım Yuvarlak Masa Toplantısı' düzenlendi. Toplantı öncesi hazırlanan fotoğraf sergisi gezildi. Toplantı iki oturum şeklinde gerçekleştirildi. 1'inci oturumda '2'nci Dünya Savaşı'ndan ders almalıyız', 'Savaş sonrası yeni dünya düzenini birlikte korumalıyız', 'Birlikte tek taraflılığa karşı çıkmalıyız' konuları ele alınırken, 2'nci oturumda 'Küresel Güvenlik Girişimi'ni birlikte hayata geçirmeliyiz, güvenliği birlikte korumalıyız' konuları ele alındı. Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Jiang Xuebin, 2'nci Dünya Savaşı'nın, dört kıtadan 80'den fazla ülke ve bölgeden 2 milyardan fazla insanı etkilediğini belirtti. Savaşın, dünyaya büyük felaketler getirerek, insan uygarlığında eşi görülmemiş yıkıma yol açtığını aktaran Xuebin, "İlk başlayan ve en uzun süren harekat olan, Çin halkının Japon saldırganlığına karşı direniş savaşı, 35 milyon can kaybıyla büyük bir milli fedakarlık göstererek, faşizme karşı savaşın doğu cephesini oluşturmuştur" dedi.

'GEÇMİŞ GELECEĞE IŞIK TUTAR'

Xuebin, tarihin en iyi ders kitabı ve en iyi uyarıcı olduğunu söyleyerek, "Çin halkı savaşın getirdiği acıları asla unutmaz ve barışı yorulmak bilmeden aramaktadır. Geçmiş geleceğe ışık tutar. Tarihsel deneyimleri ve dersleri unutmamalıyız. Kini sürdürmek için değil, iyi kalpli insanların barışa duyduğu özlemleri ve kararlılıklarını uyandırmak için tarihten ders alıp geleceğe bakmalıyız. Tüm dünya halkları, barışın kolaylıkla elde edilmediğini ve daha da fazla değer verilmesi gerektiğini asla unutmamalıdır. Kalıcı barış sağlamak için, 2'nci Dünya Savaşı'na doğru tarihsel bakış açıyla bakmalı ve tarihsel gerçekleri savunmalıyız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede

Nereden nereye! Aynı kare, farklı yıllar
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında

Kimlikler belli oldu! Belediye Başkanının yanında kim varsa gözaltında
Trump ile Putin bugün bir araya geliyor! Kritik görüşme öncesi Lavrov'dan tişörtlü mesaj

Dünyanın güzünün çevrildiği görüşme öncesi olay mesaj
Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı

530 bin kişinin beklediği ödeme hesaplara yatırıldı! Zam da yansıtıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı rozet takma törenine damga vurdu

Erdoğan uyardı! Çiçeği burnunda AK Partili başkanın zor anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.