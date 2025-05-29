Çin, ABD'nin Öğrenci Vizeleri İptaline Tepki Gösterdi

ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin Çinli öğrencilerin vizelerini iptal kararına tepki göstererek, "ABD ile ilişkiler konusundaki tutumumuz net" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugün düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD'nin Çinli öğrencilerin vizelerini iptal etme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin Çinli öğrencilerin vizelerini insafsız bir şekilde iptal etme kararını eleştiren Mao Ning, bu kararın ideoloji ve ulusal güvenlik bahanesiyle alındığını ifade etti. Sözcü, bu hamlenin Çinli öğrencilerin meşru hak ve çıkarlarına ciddi şekilde zarar vereceğini, iki ülke arasındaki normal kültürel temasları olumsuz etkileyeceğini ve Çin'in buna kararlılıkla karşı çıktığını dile getirdi. Mao, ABD nezdinde ciddi girişimlerde bulunduklarını da aktardı.

Sözcü Mao Ning, Çin'in ABD ile ilişkiler konusundaki tutumunun net olduğunu vurgulayarak, Washington'ın Çin ile aynı yönde ilerlemesini ve ikili ilişkilerin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunacak daha yapıcı adımlar atmasını umut ettiklerini belirtti.