Haberler

Çin: ABD ile ilişkilerde istikrar korunuyor

Çin: ABD ile ilişkilerde istikrar korunuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin-ABD ilişkilerinin son bir yılda inişli çıkışlı bir seyir izlediğini ancak genel çerçevede dinamik bir istikrarın korunduğunu belirtti. İki ülke arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, "Çin-ABD ilişkilerinde istikrar korunuyor" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugün düzenlediği basın toplantısında Çin-ABD ilişkilerine ilişkin soruları yanıtladı. Guo, son bir yılda Çin-ABD ilişkilerinde inişli çıkışlı bir seyir izlendiğini, buna karşın genel çerçevede dinamik bir istikrarın korunduğunu bildirdi. Bu tablonun hem iki ülke halklarının ortak çıkarlarıyla hem de uluslararası toplumun beklentileriyle örtüştüğünü söyleyen Guo, "ABD ile iş birliği kazanç, karşı karşıya gelmek kayıp" ifadelerini kullandı.

Sözcü Guo, iki ülkenin eşitlik, karşılıklı saygı ve karşılıklı yarar temelinde ortak bir yol bulmasının doğru yaklaşım olduğunu dile getirdi. Çin'in ABD ile ikili ilişkilerin istikrarlı biçimde gelişmesini sağlamaya istekli olduğunu kaydeden Guo, buna paralel olarak ülkesinin egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını da aktardı.

Öte yandan, ABD yönetiminin birçok ülkeyi Gazze Barış Kurulu'na davet etmesine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Guo Jiakun, Çin'in de bu kapsamda ABD'den davet aldığını doğruladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız

Yeni dönem başladı, Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın

Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında

Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında
Ayça Ekin Beğen'in son halini görenler gözlerine inanamadı

Hayranları şokta! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar

İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar
Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı
Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında

Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında
Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak

Ülkede savaş hazırlığı! Vatandaşların ev ve araçlarına el konacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane isimle aynı parkede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane isimle aynı parkede