Çin: ABD ile ilişkilerde istikrar korunuyor

ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, "Çin-ABD ilişkilerinde istikrar korunuyor" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugün düzenlediği basın toplantısında Çin-ABD ilişkilerine ilişkin soruları yanıtladı. Guo, son bir yılda Çin-ABD ilişkilerinde inişli çıkışlı bir seyir izlendiğini, buna karşın genel çerçevede dinamik bir istikrarın korunduğunu bildirdi. Bu tablonun hem iki ülke halklarının ortak çıkarlarıyla hem de uluslararası toplumun beklentileriyle örtüştüğünü söyleyen Guo, "ABD ile iş birliği kazanç, karşı karşıya gelmek kayıp" ifadelerini kullandı.

Sözcü Guo, iki ülkenin eşitlik, karşılıklı saygı ve karşılıklı yarar temelinde ortak bir yol bulmasının doğru yaklaşım olduğunu dile getirdi. Çin'in ABD ile ikili ilişkilerin istikrarlı biçimde gelişmesini sağlamaya istekli olduğunu kaydeden Guo, buna paralel olarak ülkesinin egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını da aktardı.

Öte yandan, ABD yönetiminin birçok ülkeyi Gazze Barış Kurulu'na davet etmesine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Guo Jiakun, Çin'in de bu kapsamda ABD'den davet aldığını doğruladı.